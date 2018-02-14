У Великій Британії колишнього футбольного тренера визнали винним у педофілії

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Великій Британії колишнього футбольного тренера Баррі Беннелла (який зараз відомий як Річард Джонс) визнали винним у сексуальних злочинах проти хлопців у 1980-х роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бі-бі-сі.