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У Великій Британії колишнього футбольного тренера визнали винним у педофілії

У Великій Британії колишнього футбольного тренера визнали винним у педофілії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Великій Британії колишнього футбольного тренера Баррі Беннелла (який зараз відомий як Річард Джонс) визнали винним у сексуальних злочинах проти хлопців у 1980-х роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бі-бі-сі.

Королівський суд Ліверпуля зауважив, що Беннелл мав “потужну владу” над гравцями-початківцями дитячих команд у віці від восьми до п’ятнадцяти років, а його правопорушення мали регулярний характер.

64-річного колишнього футбольного тренера засудили за 36 позовами, зокрема за непристойні дії та прояви сексуального насильства. Журі ще не ухвалило рішень по сімох пунктах звинувачень і продовжить обговорення в середу.

Прокурори назвали Беннелла “хижим і рішучим педофілом”. Вони порівняли його з Ловцем дітей — персонажем книжки британського письменника Яна Флемінга “Піф-паф ой-ой-ой”.

Жертви називали його будинок “раєм” для хлопців, де вони могли грати в ігри та їсти їжу з ресторанів.

Беннел ґвалтував хлопців під час подорожей, у машині по дорозі з та на тренуваннях, або у своєму будинку, де в нього були комп’ютерні ігри та екзотичні тварини — пума та мавпа.

У своїх показах суду Кріс Ансворс, який є однією з жертв колишнього футбольного тренера, повідомив, що Беннел зґвалтував його “близько півдюжини разів”.

Він був футболістом-початківцем, який грав за місцевий клуб, а Беннелл працював футбольним агентом для “Манчестер Сіті”.

Через хворобу Баннел брав участь у судовому засіданні через відеозв’язок. Присяжним повідомили, що Беннелла раніше засудили до трьох термінів ув’язнення у Великій Британії та США за сексуальні злочини проти хлопців.

Колишній футбольний тренер вирішив не висувати будь-яких доказів чи свідків на свій захист і сказав поліції, що хворіє на рак, що спричинило в нього проблеми з пам’яттю. Адвокат Беннелла звинуватив тих, хто подав скарги проти його підзахисного у вигадуванні розповідей та “слідуванні останній моді”.

Як раніше повідомляв УНН, з 1 січня у Польщі офіційно запрацював відкритий реєстр з даними педофілів. У реєстрі опублікували імена, фотографії та адреси проживання 768 педофілів, жертвами яких ставали діти до 15 років.

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