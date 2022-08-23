В Варшаве открыли центр поддержки для украинцев

Детали



В частности, специалисты Центра советов и помощи будут консультировать украинцев по разным вопросам:

• психологическая поддержка: индивидуальное профессиональное сопровождение взрослых, подростков и детей;

• общие советы: определение индивидуальных потребностей и ответы на вопросы, касающиеся проживания, поиска работы, легализации, доступа к образованию и медицине в Польше;

• легализация пребывания: консультанты окажут поддержку в оформлении документов или свяжутся по телефону с учреждением, которое предоставит необходимую помощь. Работу консультационного пункта обеспечивает Фонд «Наш выбор».

Кроме того, в центре будет работать комната отдыха для детей, где они смогут остаться как на время, пока родители заняты на консультации, так и в случае, если родители имеют другие дела вне центра.

Центр расположен по ул. Хмельная, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) и будет работать по будням с 09:00 до 18:00. Предварительная запись на консультации не требуется. Все услуги предоставляются бесплатно и на украинском языке.

Дополнение

Польский филиал украинского ГП "Документ" открыл в Варшаве центр обслуживания украинцев, вынужденно выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения России. В учреждении можно подать заявления анкеты на оформление паспортных документов и получить готовые паспорта.