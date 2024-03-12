У украинских компаний значительно выросли транспортные расходы из-за блокады границы с Польшей

Вследствие блокады польской границы протестующими украинские компании столкнулись со скачком цен на транспортные расходы. Об этом заявила Европейская Бизнес Ассоциация, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что уже более четырех месяцев продолжаются забастовки на польско-украинской границе, в результате которых движение по пунктам пропуска для грузового транспорта значительно затруднено, а иногда и вовсе невозможно.

Действия протестующих, препятствующие свободному движению грузов, создают дополнительные вызовы для бизнеса в Украине, работа которого и без того отягощена реалиями военного времени.

В целом, 67% опрошенных нами топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации сообщили о том, что их бизнес ощутил на себе последствия забастовок на польско-украинских пунктах пропуска. - говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

По данным 36 участников специального опроса Ассоциации, общая совокупная сумма убытков с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 млн евро. В пересчете на одну компанию - это почти 700 тыс. евро убытков в среднем.

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В Ассоциации отмечают, что забастовки существенно повлияли на стоимость логистики. Так, 98% опрошенных компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки продукции.

При этом 23% компаний сообщают о росте цен до 50%, 32% - рост на 50-75%, 25% - рост на 75-100%. И 16% респондентов сообщили о росте цен на более чем 100%.

В то же время более половины, а именно 57% опрошенных компаний потеряли заказы из-за блокировки границы. В среднем, компании почувствовали падение заказов на уровне 25%. К тому же, забастовки негативно повлияли на планы половины опрошенных компаний по расширению или развитию бизнеса - говорится в заявлении ЕБА.

Дополнение

В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что забастовки влияют на деятельность как экспортеров, так и импортеров. Среди компаний, принявших участие в опросе, 66% ведут экспортную деятельность и 91% проводят импортные операции.

Кроме прямых финансовых потерь, компании сообщают о негативном влиянии забастовок на текущие и будущие контракты компаний, ущерб деловой репутации, создание угрозы продовольственному обеспечению, нарушение цепей поставок, рост цен и уменьшение конкурентоспособности, рост складских затрат и перегрузки складов, угрозу остановки производства и даже закрытия предприятий.

Справочно:

В новости использованы данные опросов "Бизнес в условиях войны", участие в котором приняли 94 топ-менеджеры членских компаний Ассоциации, и специального опроса по экономическому влиянию забастовок на бизнес, участие в котором приняли специалисты 44 членских компаний Ассоциации. Опросы проводились в период февраль-март 2024 года.

Напомним

Посол Украины Василий Зварич призывает Польшу прекратить блокаду границы, которая стоила украинской экономике 500 миллионов долларов и пагубно влияет на экономику Польши.