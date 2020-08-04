В Турции отреагировали на избиение украинской модели в курортном Чешме
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Министерстве культуры и туризма Республики Турция отреагировали на избиение украинской модели Дарьи Кирилюк в Чешме. Подобные действия назвали "отвратительным нападением", а заведение, где произошел инцидент, было закрыто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"После досадного и нежелательного инцидента, который произошел с нашей гостьей в ночь пятницы 31 июля 2020 года в Чешме, одном из самых известных курортов нашей страны, все соответствующие органы Турции и в первую очередь Министерство культуры и туризма немедленно вмешались в ситуацию", - говорится в сообщении.
В свою очередь, министр культуры и туризма Республики Турция Мехмет Нури Эрсой в посте на своей странице в социальной сети отметил следующее:
"Я решительно осуждаю отвратительное нападение, которое произошло в пятницу вечером в Чешме. Такого вообще не должно было произойти в курортном регионе, тем более с женщиной. Мы все вместе убедимся, что этот недопустимый хулиганский поступок не останется без наказания".
Сообщается, что заведение, в котором произошел указанный инцидент, было закрыто.
Как ранее сообщал УНН, в турецком городе Чешме была зверски избита украинская модель Дарья Кирилюк вместе еще с тремя женщинами. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко передал заместителю посла Турции в Украине - госпоже Букет Кабакджы обращение по поводу жестокого избиения.