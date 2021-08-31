В Турции временно не будет работать консульский отдел посольства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Турции более недели не будет работать консульский отдел Посольства Украины. Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Турецкой Республике, передает УНН.
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“В связи с вынужденным закрытием с 31 августа по 12 сентября консульский отдел не будет осуществлять прием документов, а также выдачу готовых. Просим учесть и приносим извинения за неудобства!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой Вашей жизни или здоровью, просим обращаться по телефону горячей линии: +90 539 550 98 98”, — написали на Facebook-странице Посольства Украины в Турецкой Республике.