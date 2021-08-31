У Туреччині тимчасово не працюватиме консульський відділ посольства України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Туреччині більше ніж тиждень не працюватиме консульський відділ Посольства України. Про це у Facebook повідомило Посольство України в Турецькій Республіці, інформує УНН.
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“У зв’язку із вимушеним закриттям із 31 серпня до 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових. Просимо врахувати та приносимо вибачення за незручності!
У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із загрозою Вашому життю чи здоров’ю, просимо звертатися за телефоном гарячої лінії: +90 539 550 98 98”, — написали на Facebook-сторінці Посольства України в Турецькій Республіці.