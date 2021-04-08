В Турции 32 участников путча приговорили к пожизненному заключению

Детали

По данным информагентства, осужденные офицеры руководили захватом здания генерального штаба и телекомпании TRT, сотрудников которой они заставили выдать в эфир обращение путчистов к народу.

В тот же день еще 106 военнослужащих были осуждены за участие в террористической организации к различным срокам заключения — от 6 до 16 лет. 231 человек не получил никаких наказаний, 121 подсудимый был оправдан.

Неудачная попытка переворота

В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение исламского проповедника Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США. Сам Гюлен отвергает обвинения в причастности к путчу.

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После подавления путча власти Турции резко усилила давление на оппозицию. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20,5 тыс. человек.