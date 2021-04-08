В Турции 32 участников путча приговорили к пожизненному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Почти через пять лет после неудачной попытки военного переворота в Турции суд в провинции Анкара в среду, 7 апреля, приговорил к пожизненному заключению 32 бывших военнослужащих, которые выступили против власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года. Как сообщают турецкие информационные агентства, в частности Anadolu, приговоры являются частью огромного судебного разбирательства по 497 подозреваемым пытающихся устроить переворот, передает УНН.
Детали
По данным информагентства, осужденные офицеры руководили захватом здания генерального штаба и телекомпании TRT, сотрудников которой они заставили выдать в эфир обращение путчистов к народу.
В тот же день еще 106 военнослужащих были осуждены за участие в террористической организации к различным срокам заключения — от 6 до 16 лет. 231 человек не получил никаких наказаний, 121 подсудимый был оправдан.
Неудачная попытка переворота
В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение исламского проповедника Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США. Сам Гюлен отвергает обвинения в причастности к путчу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выдала Турции двоих “гюленистив”
После подавления путча власти Турции резко усилила давление на оппозицию. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20,5 тыс. человек.