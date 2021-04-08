У Туреччині 32 учасників путчу засудили до довічного ув'язнення

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За даними інформагентства, засуджені офіцери керували захопленням будівлі генерального штабу і телекомпанії TRT, співробітників якої вони змусили видати в ефір звернення путчистів до народу.

У той же день ще 106 військовослужбовців були засуджені за участь у терористичній організації до різних термінів ув’язнення — від 6 до 16 років. 231 чоловік не отримав ніяких покарань, 121 підсудний був виправданий.

Невдала спроба перевороту

В результаті спроби путчу в липні 2016 року, згідно з офіційними даними, загинули понад 250 осіб, ще близько двох тисяч були поранені. Влада Туреччини поклала відповідальність за заколот на рух ісламського проповідника Ґюлена, який з 1999 року живе у вигнанні в США. Сам Ґюлен відкидає звинувачення в причетності до путчу.

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Після придушення путчу влада Туреччини різко посилила тиск на опозицію. По всій країні пройшли сотні судових засідань. Десятки тисяч людей були затримані і заарештовані, десятки тисяч держслужбовців позбулися роботи. Тільки з лав збройних сил Туреччини, згідно з офіційними даними, звільнено понад 20,5 тис. чоловік.