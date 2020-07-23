Церковь Швеции: впервые в истории священниц больше, чем священников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Швеции впервые в истории количество женщин-священниц превысило количество мужчин-священников. Об этом в среду, 22 июля, сообщила секретарша Церкви Швеции Кристина Грёнхольма, передает УНН со ссылкой на DW.
По ее словам, из 3060 священников, которые сейчас отправляют службу в Швеции, 1533 являются женщинами, или 50,1 процента, передает агентство AFP.
“С исторической точки зрения этот паритет произошел даже быстрее, чем мы предполагали ранее. В докладе за 1990 год было подсчитано, что в 2090 году женщины должны составить половину всего духовенства. Но на это ушло тридцать лет”, — рассказала Грёнхольма.
По ее словам, сейчас в Швеции во многих приходах воскресную службу стараются проводить так, чтобы у алтаря были и мужчина, и женщина. “Поскольку мы верим, что Господь создал людей, как мужчин, так и женщин, по образу Божию, важно, чтобы мы не только говорили об этом, но и показывали это”, — добавила Грёнхольма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не прикладываться к иконам: в Минздраве дали рекомендации религиозным общинам на время карантина
Напомним, в отличие от католической церкви, лютеранская церковь Швеции разрешила отправлять службу женщинам с 1958 года. В 1960 году первые три женщины получили сан священница.
В 1982 году парламент Швеции также отменил норму, которая позволяла членам духовенства отказываться сотрудничать с женщиной-коллегой.