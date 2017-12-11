В трех районах Ровенской области - эпидемия гриппа
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 декабря. УНН. На 11% превышен эпидемический порог гриппа в Березнивском районе. Это третий район, где ввели ограничительные меры, сообщает пресс-служба Ровенской ОГА, передает корреспондент УНН.
За прошедшую неделю в области гриппом и ОРЗ заболело 7382 жителя. Это почти на 4% меньше, чем за предыдущий период. Среди заболевших - 5438 детей (73,7%).
Еще на прошлой неделе в Радивиливскому и Дубровицком районах медики зафиксировали превышение эпидпорога заболеваемости и ввели ограничительные меры.
Меньше обращений к врачам в связи с гриппом и ОРЗ зафиксировали в Демидовском, Дубенском и Заричненскому районах.
Как сообщал УНН, в конце ноября в семи садах Владимирецкого района Ровенской области прекратили обучение из-за карантина.