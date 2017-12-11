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У трьох районах Рівненщини - епідемія грипу

У трьох районах Рівненщини - епідемія грипу

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. На 11% перевищено епідемічний поріг на грип у Березнівському районі. Це третій район, де ввели обмежувальні заходи, повідомляє прес-служба Рівненської ОДА, передає кореспондент УНН.

За минулий тиждень в області на грип та ГРЗ захворіло 7382 мешканці. Це майже на 4% менше, ніж за попередній період. Серед хворих — 5438 дітей (73,7%).

Ще минулого тижня у Радивилівському і Дубровицькому районах медики зафіксували перевищення епідемпорогу захворюваності та ввели обмежувальні заходи.

Найменше звернень до лікарів у зв’язку із грипом та ГРЗ зафіксували у Демидівському, Дубенському та Зарічненському районах.

Як повідомляв УНН, наприкінці листопада у семи садочках Володимирецького району Рівненської області припинили навчання через карантин.

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