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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Торонто началась встреча министров иностранных дел G7 по Украине

Киев • УНН

 • 11487 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Торонто началась встреча министров иностранных дел "Большой семерки", посвященная Украине. Об этом сообщает на своей странице в Twitter посольство Украины в Канаде, передает УНН.

В Торонто началась встреча министров иностранных дел G7 по Украине

"Началась встреча министров иностранных дел G7 вместе с Павлом Климкиным, посвященная Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают в посольстве, перед началом заседания "Большой семерки", украинский министр провел продуктивную беседу со своим немецким коллегой Хайко Маасем.

Как сообщал УНН, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в специальном заседании в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", который пройдет в канадском городе Торонто. На встрече он планирует поделиться с коллегами информацией о судьбе украинцев, которых незаконно удерживает РФ, в том числе о деле Владимира Балуха.

Украинские Национальные Новости

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