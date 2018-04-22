У Торонто розпочалась зустріч міністрів закордонних справ G7 щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Торонто розпочалась зустріч міністрів закордонних справ “Великої сімки”, присвячена Україні. Про це повідомляє на своїй сторінці в Twitter посольство України в Канаді, передає УНН.
“Розпочалась зустріч міністрів закордонних справ G7 разом з Павлом Клімкіним, присвячена Україні”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, повідомляють в посольстві, перед початком засідання “Великої сімки”, український міністр провів продуктивну розмову зі своїм німецьким колегою Хайко Маасем.
Як повідомляв УНН, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у спеціальному засіданні у рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “Великої сімки”, що пройде у канадському місті Торонто. На зустрічі він планує поділитись з колегами інформацією щодо долі українців, яких незаконно утримує РФ, у тому числі про справу Володимира Балуха.