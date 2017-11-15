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В Тихом океане появится "плавающая страна"

В Тихом океане появится "плавающая страна"

Киев  •  УНН

 • 19238 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Первая в мире плавающая страна, созданная для "освобождения человечества от политиков", появится в Тихом океане до 2020 года, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что страна появится в Тихом океане у острова Таити.

Несколько гостиниц, домов, офисов, ресторанов и др. будут созданы в ближайшие несколько лет неприбыльным Институтом "Seasteading", который надеется "освободить человечество от политиков".

Радикальные планы - это создание независимого государства, которое будет плавать в международных водах и действовать в рамках своих законов.

В новом интервью Джо Керк, президент Института "Seasteading", сказал, что к 2050 году он хочет видеть "тысячи" плавучих городов-поклонников, каждый из которых "предлагает различные способы управления".

"Правительства просто не улучшаются... Они застряли в предыдущем веке. Это потому, что земля стимулирует насильственную монополию, чтобы контролировать ее", - сказал он.

Некоммерческие предприятия надеются направить около 60 млн долларов на строительство десятков зданий.

В структурах будут представлены "зеленые крыши", покрытые растительностью, а строительство будет использовать местные бамбуковые, кокосовые волокна, дерево, переделанный металл и пластик.

Как сообщал УНН, Билл Гейтс приобрел участок в Аризоне для строительства "смарт-города".

 

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