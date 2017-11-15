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У Тихому океані з'явиться "плаваюча країна"

У Тихому океані з'явиться "плаваюча країна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Перша в світі плаваюча країна, створена для "звільнення людства від політиків", з'явиться в Тихому океані до 2020 року, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Повідомляється, що країна з'явиться в Тихому океані біля острова Таїті.

Кілька готелів, будинків, офісів, ресторанів та ін. Будуть створені в найближчі кілька років неприбутковим Інститутом "Seasteading", який сподівається "звільнити людство від політиків".

Радикальні плани - це створення незалежної держави, яка буде плавати в міжнародних водах і діяти в рамках своїх законів.

У новому інтерв'ю Джо Керк, президент Інституту "Seasteading", сказав, що до 2050 року він хоче бачити "тисячі" плавучих міст-шанувальників, кожен з яких "пропонує різні способи управління".

"Уряди просто не покращуються...Вони застрягли в попередні століття. Це тому, що земля стимулює насильницьку монополію, щоб контролювати її", - сказав він.

Некомерційні підприємства сподіваються направити близько 60 мільйонів доларів на будівництво десятків будівель.

У структурах будуть представлені "зелені дахи", покриті рослинністю, а будівництво використовуватиме місцеві бамбукові, кокосові волокна, дерево, перероблений метал та пластик.

Як повідомляв УНН, Білл Гейтс придбав ділянку в Арізоні для будівництва "смарт-міста".

 

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