В Тернополе мужчина пытался прыгнуть с церковной колокольни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Мужчина в Тернополе вылез на крышу церкви Всех святых украинского народа и угрожал прыгнуть. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, передает УНН.
В воскресенье в 16:45 от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в Тернополе на кровле церкви Всех святых украинского народа находится человек, который закрылся изнутри и хочет прыгнуть.
В ведомстве отметили, на место происшествия направили автолестницу и отделения аварийно-спасательного отряда.
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"По указанному адресу немедленно направили дежурный караул аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда и пожарную автолестницу. По прибытию на место происшествия спасатели открыли люк на колокольню, а дальше работники полиции и родственники потенциального самоубийцы уговорили его не совершать задуманное. Благодаря слаженному сотрудничеству экстренных служб удалось спасти человеческую жизнь", - говорится в сообщении.