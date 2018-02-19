У Тернополі чоловік намагався стрибнути із церковної дзвіниці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Чоловік у Тернополі виліз на покрівлю церкви Всіх святих українського народу та погрожував стрибнути. Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС, передає УНН.
У неділю о 16:45 від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на покрівлі церкви Всіх святих українського народу перебуває чоловік, який зачинився з середини та хоче стрибнути.
У відомстві зазначили, на місце події направили автодрабину та відділення АРЧ АРЗ.
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“За вказаною адресою негайно направили черговий караул аварійно-рятувальної частини АРЗ та пожежну автодрабину. По прибуттю до місця події рятувальники відчинили люк на дзвіницю, а далі працівники поліції та родичі потенційного самогубці вмовили його не чинити задуманого. Завдяки злагодженій співпраці екстрених служб, вдалося врятувати людське життя”, – йдеться у повідомленні.