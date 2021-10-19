В мире коронавирусом заразились более 241,9 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на коронавирусной болезни COVID-19 заболел уже более 241 900 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 241,893,064 человек, из них выздоровели 219,241,018 человек. Количество умерших возросло до 4,920,594.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,902,575), Индия (34,094,373), Бразилия (21,651,910), Великобритания (8,497,868), Россия (8,027,012), Турция (7,683,517), Франция (7,090,109) и Иран (5,796,659).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (746,415), Бразилии (603,521) и Индии (452,485).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 644 694 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 810 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.