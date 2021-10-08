В мире коронавирусом инфицировалось 237,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на коронавирусной болезни COVID-19 уже заболело 237,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 237,544,077 человек, из них выздоровели 214,631,862 человек. Количество умерших возросло до 4,849,311.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,021,267), Индия (33,914,465), Бразилия (21,532,558), Великобритания (8,046,390), Россия (7,690,110), Турция (7,357,336), Франция (7,043,316) и Иран (5,674,083).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (730,206), Бразилии (599,865) и Индии (450,160).
Ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2497643 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 840 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.