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В мире коронавирусом заразились уже 240 млн человек

В мире коронавирусом заразились уже 240 млн человек

Киев  •  УНН

 • 20935 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 уже заболело уже 240 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 240,375,947 человек, из них выздоровели 217,677,569 человек. Количество умерших возросло до 4,897,227.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,639,012), Индия (34,036,684), Бразилия (21,612,237), Великобритания (8,317,439), Россия (7,892,980), Турция (7,570,932), Франция (7,074,276) и Иран (5,754,047).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (741,893), Бразилии (602,201) и Индии (451,847).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 597 275 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 935 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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