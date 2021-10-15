В мире коронавирусом заразились уже 240 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 уже заболело уже 240 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 240,375,947 человек, из них выздоровели 217,677,569 человек. Количество умерших возросло до 4,897,227.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,639,012), Индия (34,036,684), Бразилия (21,612,237), Великобритания (8,317,439), Россия (7,892,980), Турция (7,570,932), Франция (7,074,276) и Иран (5,754,047).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (741,893), Бразилии (602,201) и Индии (451,847).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 597 275 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 935 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.