В мире коронавирусом заразились уже более 232,5 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заболело уже более 232,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 232,597,787 человек, из них выздоровели 209,220,942 человек. Количество умерших возросло до 4,761,895.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,750,983), Индия (33,678,243), Бразилия (21,351,972), Великобритания (7,664,230), Россия (7,420,913), Турция (7,039,500), Франция (6,994,319) и Иран (5,533,520).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (706,317), Бразилии (594,484) и Индии (447,225).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 392 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 626 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.