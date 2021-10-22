В мире коронавирусом заразились более 243 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело уже более 243 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 243,262,880 человек, из них выздоровели 220,454,233 человек. Количество умерших возросло до 4,945,205.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,174,547), Индия (34,142,441), Бразилия (21,697,341), Великобритания (8,641,221), Россия (8,131,164), Турция (7,772,604), Франция (7,108,206) и Иран (5,833,525).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (753,747), Бразилии (604,764) и Индии (453,076).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 701 600 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 62 389 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.