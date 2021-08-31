В мире коронавирусом заразились более 217,9 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заболели более 217,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 217,901,264 человек, из них выздоровели 194,768,833 человек. Количество умерших возросло до 4,523,748.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,946,708), Индия (32,767,820), Бразилия (20,752,281), Россия (6,901,152), Великобритания (6,757,650), Франция (6,746,283), Турция (6,366,438) и Аргентина (5,178,889).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (656,393), Бразилии (579,643) и Индии (438,592).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2284940 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 720 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.