В мире коронавирусом заразились более 209 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболели 209 млн млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 209,377,555 человека, из них выздоровели 187,668,010 человек. Количество умерших возросло до 4,394,676.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37,896,582), Индия (32,285,101), Бразилия (20,417,204), Россия (6,642,559), Франция (6,504,978), Великобритания (6,322,241), Турция (6,118,508) и Аргентина (5,096,443).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (640,093), Бразилии (570,718) и Индии (432,552).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 267 219 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 296 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.