В мире коронавирусной болезнью заболели почти 170 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 169 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 169,076,168 человек, из них выздоровели 150,702,877 человек. Количество умерших возросло до 3,512,187.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,971,207), Индия (27,367,935), Бразилия (16,275,440), Франция (5,621,696), Турция (5,212,123), Россия (5,026,168), Великобритания (4,470,297) и Италия (4,201,827).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (606,179), Бразилии (454,623) и Индия (315,263).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 189 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 893 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.