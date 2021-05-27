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В мире коронавирусной болезнью заболели почти 170 млн человек

Киев • УНН

 • 11886 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 169 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В мире коронавирусной болезнью заболели почти 170 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 169,076,168 человек, из них выздоровели 150,702,877 человек. Количество умерших возросло до 3,512,187.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,971,207), Индия (27,367,935), Бразилия (16,275,440), Франция (5,621,696), Турция (5,212,123), Россия (5,026,168), Великобритания (4,470,297) и Италия (4,201,827).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (606,179), Бразилии (454,623) и Индия (315,263).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 189 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 893 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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