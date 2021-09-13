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В столице выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю в больницы госпитализировали 400 человек

В столице выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю в больницы госпитализировали 400 человек

Киев  •  УНН

 • 19988 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В столице за 36-ю неделю 2021 года зарегистрировано 8212 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и на COVID-19. В медицинские учреждения за 36-ю неделю госпитализированы 400 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Детали

Сообщается, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 63%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 277,2. Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава”.

Цитата

“Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело — 4260 (рост на 52,3%), взрослых — 3952 человека (рост на 8,4%)”, — сказано в сообщении.

Известно, что в структуре заболеваемости дети составляют 52,3%, а на предыдущей неделе — 43,3%. Из них 41,2% — дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 71,6% — зарегистрировано 1755 случая. В медицинские учреждения за 36-ю неделю госпитализированы 400 человек, среди госпитализированных — 124 ребенка.

Дополнение

В этом году в Украине ожидают циркуляцию пяти штаммов гриппа.

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