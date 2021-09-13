У столиці зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень до лікарень госпіталізували 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У столиці за 36-й тиждень 2021 року зареєстровано 8212 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. До медичних закладів за 36-й тиждень госпіталізовано 400 осіб, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Деталі
Повідомляється, що рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63%. Наразі показник захворюваності становить 277,2. Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.
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“Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 27,7%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло — 4260 (зростання на 52,3%), дорослих — 3952 осіб (зростання на 8,4%)”, — сказано у повідомленні.
Відомо, що у структурі захворюваності діти становлять 52,3%, а на попередньому тижні — 43,3%. Із них 41,2% — діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 71,6% — зареєстровано 1755 випадки. До медичних закладів за 36-й тиждень госпіталізовано 400 осіб, серед госпіталізованих — 124 дитини.
Доповнення
Цього року в Україні очікують циркуляцію п’яти штамів грипу.