В столице нашли сумку с расчлененным телом человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Голосеевском районе Киева найдена сумка с фрагментами человеческого тела, сообщили в управлении полиции в городе Киеве, пишет УНН.
Детали
Находку обнаружил местный житель. На месте происшествия находятся руководители столичного главка, следственно-оперативные группы, кинологи и эксперты.
“Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками”, — сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.
Событие должным образом зарегистрированно в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ей будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются.