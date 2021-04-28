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В столице нашли сумку с расчлененным телом человека

В столице нашли сумку с расчлененным телом человека

Киев  •  УНН

 • 18129 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Голосеевском районе Киева найдена сумка с фрагментами человеческого тела, сообщили в управлении полиции в городе Киеве, пишет УНН.

Детали

Находку обнаружил местный житель. На месте происшествия находятся руководители столичного главка, следственно-оперативные группы, кинологи и эксперты.

“Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками”, — сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.

Событие должным образом зарегистрированно в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ей будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются.

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