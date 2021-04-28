У столиці знайшли сумку з розчленованим тілом людини

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Знахідку виявив місцевий мешканець. На місці події знаходяться керівники столичного главку, слідчо-оперативні групи, кінологи та експерти.

“Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками”, — повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі необхідні першочергові слідчі дії.

Подія належним чином зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація. На даний час слідчі дії тривають.