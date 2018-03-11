В столице временно закроется движение на ряде троллейбусных маршрутов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В ночь против 12 марта движение троллейбусов маршрутов №№ 30, 31, 37, 50 закрывается. Об этом УНН сообщили в этом сообщили в КП "Киевпастранс".
Так, 12 марта с 01:00 до 4:30 маршруты №№ 30, 31, 37, 50 закрываются в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии в районе Московского моста.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и учесть эту информацию при планировании маршрутов.
Напомним, сегодня, 11 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Верес", возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.