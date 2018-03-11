У столиці тимчасово закриється рух на ряді тролейбусних маршрутів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У ніч проти 12 березня рух тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 50 закривається. Про це УНН повідомили у це повідомили в КП “Київпастранс”.
Так, 12 березня із 01:00 до 04:30 маршрути №№ 30, 31, 37, 50 закриваються у зв’язку з заміною контактного проводу на тролейбусній лінії в районі Московського мосту.
Комунальне підприємство “Київпастранс” просить із розумінням поставитись до тимчасових незручностей та врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, у зв’язку з проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” та “Верес”, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.