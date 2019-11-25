В столице ограничат движение транспорта на Южном мосту

“С 27 ноября по 8 декабря на эстакаде Южного моста будут ограничивать движение: с 9:00 до 13:00 — в направлении левого берега, с 13:00 до 19:00 — в направлении станции метро “Выдубичи”. Об этом сообщили в КК “Киевавтодор”, — говорится в сообщении.

Как отмечают в коммунальной корпорации, на эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков.

“Чтобы меньше влиять на трафик утром работать в направлении левого берега, а после обеда — в сторону станции метро „Выдубичи“. Во время работ движение будут частично ограничено”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 5 ноября в Киеве закрыли на ремонт пешеходный мост на углу проспекта Комарова и вул.Василенка.