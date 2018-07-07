В столичной "хрущевке" сгорели балконы на трех этажах

"7 июля в 13:16 в Шевченковском районе города, по ул. Туполева, двадцатый, в пятиэтажном жилом доме, на балконе второго этажа возникал пожар с последующим распространением на балконы третьего и четвертого этажей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, к тушению были привлечены 44 спасателя и 11 единиц техники. В 14:00 пожар локализован на площади около тридцати квадратных метров. В 14:08 - ликвидирован.

Спасен один человек, который с ожогами госпитализирован. Эвакуированы 4 человека.