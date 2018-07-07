У столичній “хрущьовці” згоріли балкони на трьох поверхах

“7 липня о 13:16 у Шевченківському районі міста, по вул. Туполева, 20-а, у п’ятиповерховому житловому будинку, на балконі другого поверху виникала пожежа з подальшим розповсюдженням на балкони третього та четвертого поверхів”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові загорілась багатоповерхівка, більше 80 осіб евакуювали

Як зазначається, до гасіння було залучено 44 рятувальників та 11 одиниць техніки О 14:00 пожежу локалізовано на площі близько тридцяти квадратних метрів. О 14:08 — ліквідовано.

Врятовано 1 особу, яку з опіками госпіталізовано. Евакуйовано 4 осіб.