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У столичній “хрущьовці” згоріли балкони на трьох поверхах

У столичній “хрущьовці” згоріли балкони на трьох поверхах

Київ • УНН

 • 11055 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У столичній “хрущовці” в Шевченківському районі згоріли балкони на трьох поверхах. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у м.Києві, передає УНН.

“7 липня о 13:16 у Шевченківському районі міста, по вул. Туполева, 20-а, у п’ятиповерховому житловому будинку, на балконі другого поверху виникала пожежа з подальшим розповсюдженням на балкони третього та четвертого поверхів”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, до гасіння було залучено 44 рятувальників та 11 одиниць техніки О 14:00 пожежу локалізовано на площі близько тридцяти квадратних метрів. О 14:08 — ліквідовано.

Врятовано 1 особу, яку з опіками госпіталізовано. Евакуйовано 4 осіб.

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