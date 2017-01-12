В столичной многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.
"Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения ", - говорится в сообщении.
Как сообщили правоохранители, проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.
Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.