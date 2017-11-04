В США арестовали подозреваемого в убийстве американского посла

Сообщается, что суд согласился с позицией прокуратуры, которая заявила, что обвиняемый может попытаться скрыться, если его оставить на свободе. Таким образом, Аль-Имам был оставлен под стражей без возможности внесения залога.

Против аль-Имама выдвинуты обвинения по трем статьям: в убийстве, совершенном на федеральной территории США, в поддержке террористической организации и в незаконном владении оружием.

Стоит отметить, что суд пока не ставил перед подсудимым вопрос, признает ли он себя виновным.

Как сообщал УНН, в Ливии задержали подозреваемого в убийстве американского посла.