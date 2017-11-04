В США арестовали подозреваемого в убийстве американского посла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Федеральный суд Вашингтона арестовал ливийского гражданина Мустафу аль-Имама, задержанного американскими военными во время операции в Ливии и обвиняемого в причастности к теракту в Бенгази, в результате которого погиб американский посол. Об этом говорится в решении суда, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Сообщается, что суд согласился с позицией прокуратуры, которая заявила, что обвиняемый может попытаться скрыться, если его оставить на свободе. Таким образом, Аль-Имам был оставлен под стражей без возможности внесения залога.
Против аль-Имама выдвинуты обвинения по трем статьям: в убийстве, совершенном на федеральной территории США, в поддержке террористической организации и в незаконном владении оружием.
Стоит отметить, что суд пока не ставил перед подсудимым вопрос, признает ли он себя виновным.
Как сообщал УНН, в Ливии задержали подозреваемого в убийстве американского посла.