У США заарештували підозрюваного в убивстві американського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Федеральний суд Вашингтона заарештував лівійського громадянина Мустафу аль-Імама, затриманого американськими військовими під час операції в Лівії і звинуваченого в причетності до теракту в Бенгазі, внаслідок якого загинув американський посол. Про це йдеться в рішенні суду, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Повідомляється, що суд погодився з позицією прокуратури, яка заявила, що обвинувачений може спробувати втекти, якщо його залишити на волі. Таким чином, Аль-Імам був залишений під вартою без можливості внесення застави.
Проти аль-Імама висунуті звинувачення за трьома статтями: у вбивстві, скоєному на федеральній території США, в підтримці терористичної організації і в незаконному володінні зброєю.
Варто зазначити, що суд поки не ставив перед підсудним питання, чи визнає він себе винним.
Як повідомляв УНН, у Лівії затримали підозрюваного у вбивстві американського посла.