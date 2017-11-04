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У США заарештували підозрюваного в убивстві американського посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Федеральний суд Вашингтона заарештував лівійського громадянина Мустафу аль-Імама, затриманого американськими військовими під час операції в Лівії і звинуваченого в причетності до теракту в Бенгазі, внаслідок якого загинув американський посол. Про це йдеться в рішенні суду, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Повідомляється, що суд погодився з позицією прокуратури, яка заявила, що обвинувачений може спробувати втекти, якщо його залишити на волі. Таким чином, Аль-Імам був залишений під вартою без можливості внесення застави.

Проти аль-Імама висунуті звинувачення за трьома статтями: у вбивстві, скоєному на федеральній території США, в підтримці терористичної організації і в незаконному володінні зброєю.

Варто зазначити, що суд поки не ставив перед підсудним питання, чи визнає він себе винним.

Як повідомляв УНН, у Лівії затримали підозрюваного у вбивстві американського посла.

Українські Національні Новини

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