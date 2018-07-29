В США произошла стрельба, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Новом Орлеане, штат Луизиана (США), произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
Издание сообщает, что всех пострадавших доставили в местную больницу, но подробности относительно их состояния не сообщаются
Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власть применит все меры, чтобы предотвратить "этот ужас" и достичь справедливости.
По словам представителя городской полиции Аарона Луни, правоохранители еще собирают информацию о стрельбе.
Напомним, полицейские нашли еще двух погибших во время стрельбы в доме престарелых в Робстаун (штат Техас, США).