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У США сталася стрілянина, є загиблі та поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У Новому Орлеані, штат Луїзіана (США), сталася стрілянина, в результаті якої троє людей загинули, ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Видання повідомляє, що усіх постраждалих доставили до місцевої лікарні, але подробиці щодо їх стану не повідомляються

Мер міста Латойя Кантрелл заявила, що влада застосує всіх заходів, щоб запобігти "цьому жаху" і досягти справедливості.

За словами представника міської поліції Аарона Луні, правоохоронці ще збирають інформацію про стрілянину.

Нагадаємо, поліцейські знайшли ще двох загиблих під час стрілянини у будинку для літніх людей у Робстауні (штат Техас, США).

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