В США рассмотрят иск против Трампа о нарушении конституции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Соединенных Штатах Федеральный апелляционный суд принял решение восстановить рассмотрение судебного иска, ответчиком в котором является американский президент Дональд Трамп, которого обвиняют в нарушении Конституции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Истцы говорят, что президент США нарушил Конституцию, получая прибыль за счет иностранных и американских должностных лиц, пользующихся принадлежащими ему гостиницами, курортами и ресторанами, что делает президента уязвимым для постороннего влияния.
Издание отмечает, что Конституция США запрещает президенту принимать подарки или выплаты от иностранных правительств без согласия Конгресса.
Апелляционный суд отменил вердикт суда низшей инстанции, который отклонил иск, поскольку истцы не смогли доказать, пострадавших от действий Трампа.
Отмечается, что Министерство юстиции США, которое представляет Трампа, может обжаловать решение суда.
Напомним, Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором".