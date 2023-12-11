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У США осталось около 1 млрд долларов для собственной безопасности - Белый дом

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 13:27  •  18401 просмотра

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В Белом доме отмечают, что у них исчерпываются запасы средств на собственное вооружение. Это может привести к выбору между финансированием обороны или помощью другим странам.

У США осталось около 1 млрд долларов для собственной безопасности. Об этом в интервью CBS рассказала руководительница административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает УНН.

Детали

Она рассказала, что у Соединенных Штатов осталось около 1 млрд долларов для собственной безопасности, что может привести к выбору между финансированием обороны или помощью союзникам.

С точки зрения бюджета у нас осталось около миллиарда долларов на пополнение наших собственных запасов. Так что это сводится к политическому решению. Рискуем ли мы собственной готовностью США, поскольку мир стал сложнее? Или Конгресс гарантирует, что мы сможем защитить нашу собственную национальную безопасность, одновременно поддерживая наших Это не должно быть или-или, Конгресс должен сделать то, что он делал несколько раз - финансировать нашу собственную национальную безопасность и убедиться, что мы готовы поддержать наших союзников

- сказала Шаланда Янг.
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В то же время, она заметила, что значительная часть средств, предназначенных для помощи Украине, останется в США. Эти деньги пойдут на американские производства оборудования, оружия и боеприпасов, что отражается в увеличении количества рабочих мест в Соединенных Штатах.

Янг отметила, что непредоставление помощи Украине также влияет на национальную безопасность США. По ее словам, проигрыш Украины в войне с Россией будет означать расширение конфликта и участие в нем стран НАТО.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
У США залишилося близько 1 млрд доларів для власної безпеки - Білий дім
US has about $1 billion left for its own security - White House
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У США осталось около 1 млрд долларов для собственной безопасности - Белый дом

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