В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на сумму до 3 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В США штрафы за нарушение масочного режима аэропортах и самолетах американских компаний выросли вдвое. Теперь штрафы будут варьироваться от 500 до 3000 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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“В пятницу максимальный штраф за нарушение требований к транспортной маске увеличится в два раза. По заявлению Министерства внутренней безопасности, теперь гражданские штрафы будут варьироваться от 500 до 3000 долларов. Предыдущий диапазон составлял от 250 до 1500 долларов”, — говориться в сообщении.
Детали
Сообщения, по заявлению департамента, самые высокие штрафы в размере от 1000 до 3000 долларов назначаются для повторных нарушителей мандата.
В последние месяцы произошло много инцидентов с участием бортпроводников и путешественников, которые отказываются носить маску для лица, и несколько видеороликов этих встреч стали вирусными в социальных сетях.
Дополнение
По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело уже более 224 млн человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,561,156), Индия (33,163,004), Бразилия (20,958,899), Великобритания (7,132,072), Россия (7,084,284), Франция (6,877,825), Турция (6,590,414) и Иран (5,237,799)