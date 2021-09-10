У США авіапасажирів без масок будуть штрафувати на суму до 3 тисяч доларів

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У США штрафи за порушення маскового режиму аеропортах і літаках американських компаній виросли вдвічі. Тепер штрафи будуть варіюватися від 500 до 3000 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Цитата

“У п’ятницю максимальний штраф за порушення вимог до транспортної масці збільшиться у два рази. За заявою Міністерства внутрішньої безпеки, тепер цивільні штрафи будуть варіюватися від 500 до 3000 доларів. Попередній діапазон становив від 250 до 1500 доларів”, — говориться в повідомленні.

Деталі

Повідомлення, за заявою департаменту, найвищі штрафи в розмірі від 1000 до 3000 доларів призначаються для повторних порушників мандату.

В останні місяці відбулося багато інцидентів за участю бортпровідників і мандрівників, які відмовляються носити маску для обличчя, і кілька відеороликів цих зустрічей стали вірусними в соціальних мережах.

Доповнення

За станом на ранок п’ятниці у світі на COVID-19 захворіло вже понад 224 млн осіб.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (41,561,156), Індія (33,163,004), Бразилія (20,958,899), Велика Британія (7,132,072), Росія (7,084,284), Франція (6,877,825), Туреччина (6,590,414) і Іран (5,237,799)

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