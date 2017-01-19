В Скандинавском городке, который за 20 мин. от центра Киева, можно купить квартиру за 20 тыс. долл.

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Двухкомнатная квартира в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" стоит от 567 тыс. грн, что эквивалентно около 20 тыс. долл. по курсу НБУ, сообщает УНН.

За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 57,58 квадратных метров (жилая площадь - 32,54 квадратных метра, кухня - 10,08 квадратных метра).

Отметим, что ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 жилых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.

При этом на первых этажах домов квартиры будут иметь собственную террасу, а на последних - высота потолков будет достигать 6 м, что позволит реализовать любые дизайнерские фантазии.

Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволят оптимизировать коммунальные платежи.

Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.

Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые не обязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения - специальные помещения на этажах.

В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.

ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.

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