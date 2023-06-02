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В Швейцарии провалили закон о реэкспорте оружия в Украину

В Швейцарии провалили закон о реэкспорте оружия в Украину

Киев • УНН

 • 1017963 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Законопроект, позволяющий третьим странам передавать Киеву оружие швейцарского производства, отклонили парламенте в Берне. Большинство депутатов проголосовали против него, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Нижняя палата парламента Швейцарии - Национальный совет - отклонила 1 июня законопроект, известный как "Lex Ukraine", который позволил бы третьим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства. Как сообщается на официальном сайте парламента, против документа проголосовали 98 депутатов, тогда как за него выступили 75.

В законодательной инициативе говорилось о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия до конца 2025 года. Ее сторонники утверждали, что Швейцария должна оказывать больше поддержки Украине и вносить свой вклад в европейскую безопасность. С другой стороны, оппоненты отмечали, что косвенные поставки вооружений являются проблематичными с точки зрения принципов нейтралитета и что это вопрос "уважения к швейцарскому законодательству".

Представители консервативной Швейцарской народной партии (SVP) к тому же выразили сомнение, будут ли косвенные поставки швейцарского оружия иметь решающую роль для войны.

Впрочем, дискуссия об оружии для Украины продолжается и после решения Национального совета. Как отмечается на сайте законодательного органа Швейцарии, на рассмотрении в парламенте находится несколько предложений на эту тему. В частности, речь идет не об исключении, а о фундаментальных изменениях в так называемый Закон о военных материалах.

Ранее правительство в Берне (Федеральный совет) отказывало Германии, Испании и Дании в просьбах об оружии Украине, ссылаясь на этот действующий документ, запрещающий поставки оружия в зоны боевых действий.

Сейчас Федеральный совет Швейцарии может разрешить реэкспорт произведенного в стране оружия только в исключительных случаях, например, если Совет Безопасности ООН осудит войну россии против Украины. Однако этот вариант исключен, поскольку рф имеет в Совбезе ООН право вето.

Дополнение

Швейцария является нейтральной страной с 1815 года, и ее правовая база гарантирует, что она прямо или косвенно не будет отправлять оружие воюющим государствам. С тех пор, как россия начала войну с Украиной, страна столкнулась с растущим давлением со стороны своих европейских соседей, которые требуют разрешить реэкспорт оружия в Украину.

Однако Швейцария нарушила свой статус-кво нейтралитета вскоре после начала войны, приняв санкции Европейского Союза в марте 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швейцарию "нельзя просить нарушать собственные законы" путем реэкспорта оружия в Украину - заявление президента

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