Швейцарію "не можна просити порушувати власні закони" шляхом реекспорту зброї в Україну - заява президента
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Швейцарію "не можна просити порушувати наші власні закони", заявив президент країни Ален Берсе, обговорюючи можливість реекспорту швейцарської зброї в Україну. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Берсе звернувся до питання про нейтралітет на спільній пресконференції у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Президент сказав, що хоча продовжуються дискусії про те, "чи має країна виробити" свою позицію щодо реекспорту зброї в Україну, наразі про це не може бути й мови, оскільки швейцарський закон "ясно про це говорить".
Берсе додав, що Швейцарія серйозно ставиться до здійснення санкцій ЄС проти рф і робить все можливе, щоб забезпечити їх дотримання".
Що передувало
Швейцарія є нейтральною країною з 1815 року, і її правова база гарантує, що вона безпосередньо чи опосередковано не відправлятиме зброю воюючим державам. З того часу, як росія розпочала війну з Україною, країна зіткнулася зі зростаючим тиском з боку своїх європейських сусідів, які вимагають дозволити реекспорт зброї в Україну.
Однак Швейцарія порушила свій статус-кво нейтралітету невдовзі після початку війни, ухваливши санкції Європейського Союзу у березні 2022 року.
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