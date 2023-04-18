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Швейцарію "не можна просити порушувати власні закони" шляхом реекспорту зброї в Україну - заява президента

Швейцарію "не можна просити порушувати власні закони" шляхом реекспорту зброї в Україну - заява президента

Київ • УНН

 • 470283 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Швейцарію "не можна просити порушувати наші власні закони", заявив президент країни Ален Берсе, обговорюючи можливість реекспорту швейцарської зброї в Україну. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Берсе звернувся до питання про нейтралітет на спільній пресконференції у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Президент сказав, що хоча продовжуються дискусії про те, "чи має країна виробити" свою позицію щодо реекспорту зброї в Україну, наразі про це не може бути й мови, оскільки швейцарський закон "ясно про це говорить".

Берсе додав, що Швейцарія серйозно ставиться до здійснення санкцій ЄС проти рф і робить все можливе, щоб забезпечити їх дотримання".

Що передувало

Швейцарія є нейтральною країною з 1815 року, і її правова база гарантує, що вона безпосередньо чи опосередковано не відправлятиме зброю воюючим державам. З того часу, як росія розпочала війну з Україною, країна зіткнулася зі зростаючим тиском з боку своїх європейських сусідів, які вимагають дозволити реекспорт зброї в Україну.

Однак Швейцарія порушила свій статус-кво нейтралітету невдовзі після початку війни, ухваливши санкції Європейського Союзу у березні 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не сприяйте злочину агресії: Швейцарія має дозволити реекспорт зброї в Україну – посол

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