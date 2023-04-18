Швейцарию "нельзя просить нарушать собственные законы" путем реэкспорта оружия в Украину - заявление президента
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Швейцарию "нельзя просить нарушать наши собственные законы", заявил президент страны Ален Берсе, обсуждая возможность реэкспорта швейцарского оружия в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Берсе обратился к вопросу о нейтралитете на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Президент сказал, что хотя продолжаются дискуссии о том, "должна ли страна выработать" свою позицию в отношении реэкспорта оружия в Украину, сейчас об этом не может быть и речи, поскольку швейцарский закон "ясно об этом говорит".
Берсе добавил, что Швейцария серьезно относится к осуществлению санкций ЕС против рф и делает все возможное, чтобы обеспечить их соблюдение".
Что предшествовало
Швейцария является нейтральной страной с 1815 года, и ее правовая база гарантирует, что она прямо или косвенно не будет отправлять оружие воюющим государствам. С тех пор, как россия начала войну с Украиной, страна столкнулась с растущим давлением со стороны своих европейских соседей, которые требуют разрешить реэкспорт оружия в Украину.
Однако Швейцария нарушила свой статус-кво нейтралитета вскоре после начала войны, приняв санкции Европейского Союза в марте 2022 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не способствуйте преступлению агрессии: Швейцария должна разрешить реэкспорт оружия в Украину – посол