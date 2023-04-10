В Швейцарии представили новый гиперзвуковой самолет

Детали

Швейцарский стартап Destinus продемонстрировал образец летательного аппарата, который может стать новацией в истории авиации. Новый самолет сможет преодолевать расстояние быстрее существующих аналогов и делать это более экологично, ведь использует вместо топлива водород.

В планах летательный аппарат сможет транспортировать грузы между континентами. При этом он сможет подняться на высоту более 50 км, и развивать скорость до 17,8 тыс. км/ч. Например, чтобы долететь из Европы в Австралию ему понадобится меньше, чем за 2 часа.

Сейчас полет из Франкфурта-на-Майне в Сидней занимает более 20 часов. Новый самолет совершит его всего за 4 часа 15 минут. Из Бразилии в Дубай он долетит за 3,5 часа.

Дополнение

Основателем швейцарского стартапа Destinus SA является Михаил Кокорич, в разработку было привлечено 29 миллионов долларов. Также в планах, в начале, использовать самолет для грузовых перевозок, а затем перейти к пассажирским.