У Швейцарії представили новий гіперзвуковий літак

Деталі

Швейцарський стартап Destinus продемонстрував зразок літального апарату, який може стати новацією в історії авіації. Новий літак зможе долати відстань швидше за наявні аналоги та робити це більш екологічно, адже використовує замість палива водень.

У планах літальний апарат матиме змогу транспортувати вантажі між континентами. При цьому він зможе піднятись на висоту понад 50 км, і розвивати швидкість до 17,8 тис. км/год. Наприклад, щоб долетіти з Європи до Австралії йому знадобиться менше, ніж за 2 години.

Наразі політ із Франкфурта-на-Майні до Сіднея займає понад 20 годин. Новий літак здійснить його лише за 4 години 15 хвилин. З Бразилії до Дубая він долетить за 3,5 години.

Доповнення

Засновником швейцарського стартапу Destinus SA є Михайло Кокорич, у розробку було залучено 29 мільйонів доларів. Також у планах, на початку, використовувати літак для вантажних перевезень, а згодом перейти до пасажирських.