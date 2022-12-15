В шведском зоопарке застрелили беглых шимпанзе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Шведский зоопарк заявил в четверг, что ему пришлось застрелить трех шимпанзе после того, как они скрылись из своего вольера. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Local.
Детали
По данным компании, управляющей зоопарком Фурувик примерно в 200 километрах к северу от Стокгольма, приматы получили огнестрельные ранения.
«Шимпанзе считается животным с высокой степенью риска. Если этот вид животных не попадет в зоопарк, он может угрожать жизни людей, - сообщила представитель Parks and Resorts Анника Троселиус.
Пять из семи шимпанзе зоопарка сумели убежать из своего вольера в среду вскоре после полудня и свободно бродили по зоопарку.
Пока неизвестно, как они сбежали.
Решение застрелить шимпанзе вызвало резкую критику в социальных сетях.
По словам зоопарка, успокоение животных «не было альтернативой».
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Бегство шимпанзе последовало за несколькими другими громкими инцидентами в Швеции.
В конце октября королевская кобра ускользнула из стокгольмского музея под открытым небом и пропала, пока не вернулась сама.
Через месяц большие крупные серые совы сбежали из вольера в том же зоопарке.